Депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова объявили в федеральный розыск

Ранее суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы

На сайте МВД РФ появилась информация о розыске депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова, осужденного за крупную взятку.

3 августа Московский городской суд вынес приговор депутату Вадиму Белоусову и его теще Маргарите Бутаковой. Вадиму Белоусову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 млн рублей. Его тещу приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Она также должна выплатить штраф в 500 млн рублей.

На оглашение приговора Белоусов не явился. Теперь данные о нем содержатся в разделе «Внимание, розыск» на сайте МВД РФ.

Как сообщало Первое областное информагентство, несмотря на уголовное дело, Вадим Белоусов выдвинут удмуртским отделением «Справедливой России — За Правду» на пост главы региона.



Госдума в сентябре обсудит вопрос о лишении мандата депутата Вадима Белоусова, сообщил ТАСС глава мандатной комиссии Думы.