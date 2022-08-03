Депутат Госдумы из Челябинска Вадим Белоусов не явился на оглашение приговора

Прокуратура запросила для него 14 лет лишения свободы

Сегодня, 3 августа, в Московском городском суде продолжается оглашение приговора депутату Госдумы челябинцу Вадиму Белоусову и его теще Маргарите Бутаковой. Обвиняемый сегодня не явился на оглашение, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.

«Он не явился по причине занятости», — уточнили в суде.

Депутата Госдумы от Удмуртии челябинца Вадима Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову обвиняли в получении взятки в 3,4 миллиарда рублей от дорожной компании за получение госконтрактов в Челябинской области. Судебный процесс по их делу шел в Мосгорсуде с конца 2020 года.

Ранее прокурор попросил приговорить депутата к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей. Подсудимого также просят лишить права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распределительных, административно-хозяйственных функций на государственной службе сроком на 15 лет.

Для родственницы спикера парламента, с учетом ее возраста (80 лет) и наличия хронических заболеваний, гособвинение запросило четыре года колонии с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 млн рублей.

Оглашение приговора длится второй день.

Как сообщало Первое областное информагентство, несмотря на уголовное дело, Вадим Белоусов выдвинут удмуртским отделением «Справедливой России — За Правду» на пост главы региона.

Госдума в сентябре обсудит вопрос о лишении мандата депутата Вадима Белоусова, сообщил ТАСС глава мандатной комиссии Думы.

