Дело южноуральца на «Порше», сбившего пенсионерку, направлено в суд

После наезда обвиняемый скрылся с места ДТП

Областная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 40-летнего Сергея Афанасьева. Мужчина подозревается в совершении смертельного ДТП, жертвой которого стала 80-летняя пенсионерка.



Авария произошла в августе 2019 года в селе Еманжелинка Еткульского района. По информации следствия, Сергей Афанасьев ехал на своем «Порше Кайен» со скоростью 112 километров в час. В этот момент дорогу по одному из нерегулируемых переходов переходила 80-летняя женщина. Мужчина сбил ее, а после скрылся с места ДТП.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся»,— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Теперь дело в отношении Сергея Афанасьева направлено в Еткульский районный суд. Его обвиняют в преступлении по пункту «б» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). По ней мужчина может получить от пяти до 12 лет лишения свободы. Добавим, сам обвиняемый вину в преступлении не признал.