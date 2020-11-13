Дело Рината Форекса и Дмитрия Гатала отправили на новое рассмотрение

Ранее жителей Магнитогорска признали виновными в мошенничестве.

Челябинский областной суд отменил и отправил на новое разбирательство приговор в отношении Рината Форекса и Дмитрия Гатала — двух жителей Магнитогорска. Ранее они были признаны виновными в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору за создание так называемой финансовой пирамиды.



Приговор им вынес Правобережный районный суд города металлургов 23 марта этого года. Мужчины были приговорены к семи годам лишения свободы и пяти годам в колонии общего режима соответственно по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Однако сегодня, 13 ноября, областной суд отправил дело на новое рассмотрение.

«Суд апелляционной инстанции направил дело на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда. По версии следствия, в период с августа 2013 года по сентябрь 2014 года Форекс и Гатала предлагали гражданам услуги по погашению взятых ими ранее кредитов под видом несуществующей компании»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе Челябинского областного суда.

Отметим, что, обжалуя приговор районного суда, адвокаты осуждённых настаивали на его отмене и оправдании. В свою очередь гособвинитель просил изменить решение, устранив имеющиеся в нем недостатки.