Дело о взятке чиновницы областного Минздрава направлено в суд

На имущество Арины Устюговой наложен арест

Уголовное дело в отношении начальника управления лекарственного обеспечения Минздрава Челябинской области Арины Устюговой, задержанной при получении взятки, направлено в суд, сообщили сегодня, 1 февраля, в пресс-службе областной прокуратуры.

В декабре прошлого года обвиняемая получила взятку в размере 512 тысяч рублей от коммерческого менеджера крупной компании за предоставление информации о количестве и персональных данных пациентов с заболеванием «спинальная мышечная атрофия», нуждающихся в лекарственном препарате «Спинраза», производителем которого является представляемая взяткодателем компания.

После получения взятки обвиняемую задержали на месте преступления сотрудники полиции.

Чиновница признала вину в полном объеме.

Наложен арест на имущество обвиняемой, а это более 4,6 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Прокуратурой Центрального района города утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Напомним, Арина Устюгова была задержана с поличным при получении взятки от представителя международной фармацевтической компании. По версии следствия, в обмен на полмиллиона в пакете она обещала выдать взяткодателю персональные данные ряда лиц и совершить в его пользу иные незаконные действия. Ранее сообщалось, что персональные данные могут принадлежать родителям детей, больных СМА — спинальной мышечной атрофией. Это орфанное, редкое заболевание, лечение от которого стоит десятки миллионов рублей.

Чиновница находится под домашним арестом до 15 февраля 2021 года.