Троичан будут судить за похищение и убийство человека

Прокуратура утвердила обвинительное заключение

Дело жителей Троицка, обвиняемых в похищении и убийстве мужчины, направлено в суд. Об этом сегодня, 30 апреля, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что троичане похитили и незаконно перевезли потерпевшего к остановке на обочине автодороги юго-восточнее села Клястицкое. Там мужчину лишили жизни с применением самодельного огнестрельного оружия и неустановленного рубящего предмета.

Обвинительное заключение по уголовному делу жителей Троицка утверждено прокуратурой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126, п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126, ч. 5 ст. 33, п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии группой лиц по предварительному сговору либо пособничество на совершение данного преступления).

Обвиняемые вину не признали. Их заключили под стражу. В отношении одного соучастника преступлений уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.

Уголовное дело направлено в Челябинской областной суд.

Ранее наш сайт сообщал, что двое жителей Троицка осуждены за похищение и вымогательство, совершенные в 2019 году. Им назначено наказание в виде 7,5 и 6 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

