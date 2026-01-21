Дело об уклонении от уплаты налогов на 44 млн рублей дошло до суда на Южном Урале

Директор и бухгалтер фирмы организовали фиктивный документооборот с двумя десятками «номинальных» фирм

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора и главного бухгалтера компании, занимавшейся оптовой торговлей овощами и фруктами. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 44 миллионов рублей.

Как установило следствие, в период с 2019 по 2022 год 43-летний директор и 48-летний бухгалтер компании, действуя по предварительному сговору, организовали фиктивный документооборот с рядом «номинальных» фирм. Через них они незаконно получали налоговые вычеты по НДС, причинив бюджету России ущерб в крупном размере.

«В целях получения налоговой экономии соучастники создали разветвленную схему с привлечением не менее 20 организаций, которые фактически не вели деятельности. По их юридическим адресам компании отсутствовали», — отмечается в сообщении следствия.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФНС России. Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области.

В ходе расследования проведены обыски, в ходе которых изъяты бухгалтерские документы, печати и средства электронной подписи, подтверждающие противоправную деятельность.

Для обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемых и коммерческой организации наложен арест. Под ограничения попали земельные участки и автомобили общей стоимостью более 92,6 миллиона рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сосновский районный суд Челябинской области для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.