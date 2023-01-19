Дело об убийстве 18‑летней девушки в Челябинске передано в суд

Обвиняемые — отчим и мать погибшей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве 18-летней девушки в июле прошлого года. Тело погибшей нашли в мусорном контейнере. Об этом сегодня, 19 января, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По версии следствия, ЧП случилось в частном доме по улице Прессовщиков в Челябинске. Отчим девушки из личной неприязни задушил падчерицу. В это время мать погибшей держала руку жертвы, чтобы подавить ее сопротивление.

Тело девушки нашли на территории мусороперерабатывающего завода 4 августа прошлого года.

Известно, что ранее обвиняемый был судим. В том числе за побои, кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Мужчину на время следствия отправили в СИЗО, мать девушки находилась под подпиской о невыезде.

Дело направлено в Челябинский областной суд.