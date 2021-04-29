Дело о жестоком обращении с собакой в Троицке направлено в суд

Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы

Житель Троицка обвиняется в жестоком обращении с беспородной собакой. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили сегодня, 29 апреля, в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что 19 октября 2020 года мужчина неоднократно наносил удары собаке, которая с ним проживает, в том числе в присутствии малолетних детей. Собаке причинены увечья в виде различных переломов.

Прокурором Троицка утверждено обвинительное заключение в отношении 34 летнего жителя города, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное в присутствии малолетнего»).

Уголовное дело направлено в Троицкий городской суд. Максимальное наказание по данному преступлению — лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, накануне полицейские Златоуста возбудили уголовное дело в отношении хозяйки пса породы йоркширский терьер. Женщина заперла собаку в квартире и уехала в Челябинск на несколько дней.