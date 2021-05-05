Дело о взятке главы Куяшского поселения направлено в Кунашакский районный суд

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области

Прокуратура Кунашакского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Куяшского поселения Валерия Аверина. Он обвиняется в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что в феврале текущего года обвиняемый через посредника получил взятку в размере 35 тысяч рублей от местного жителя, отбывающего по приговору суда наказание в виде обязательных работ, за внесение заведомо ложных сведений в официальные документы — табели учета отработанного времени за август-декабрь 2020 года», — отмечает пресс-служба ведомства.

В отношении Валерия Аверина были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 290 УК РФ («Получение взятки») и части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Материалы направлены для рассмотрения в Кунашакский районный суд.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.