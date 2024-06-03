Дело о травмировании ребенка во время катания на тюбинге в Копейске дошло до суда

На скамью подсудимых сядет начальник канатной дороги

В Копейске направлено в суд уголовное дело по факту травмирования семилетнего ребенка во время катания на тюбинге. Мальчик получил по голове железной дужкой, сообщает пресс-центр СУ СКР по Челябинской области.

Инцидент произошел 13 января текущего года в центре активного отдыха на восточной стороне автомобильной дороги Копейск — Бажово. На скамью подсудимых сядет начальник канатной дороги. По версии следствия, обвиняемый допустил катание ребенка без сопровождающих и без шлема.

«Во время подъема по канатной дороге произошел неконтролируемый занос тюбинга, что повлекло удар бугелем по голове ребенка. В результате малолетнему был причинен вред здоровью средней тяжести. Начальнику безопорной буксировочной канатной дороги вменяется часть 1 статьи 238 УК РФ — „оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан“», — рассказали в ведомстве.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.