Дело гендиректора ЮУ КЖСИ Атаманченко о займе на 10 млн дошло до суда

Ему может грозить до четырех лет заключения

В Челябинске направлено в суд уголовное дело генерального директора Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и инвестиций. Владимир Атаманченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что, по версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, дал указание директору подконтрольного строительно-монтажного управления выдать ему 10 миллионов рублей под 7,5% годовых.

В установленный срок ни деньги, ни проценты мужчина не вернул, что повлекло причинение материального ущерба строительно-монтажному управлению в общей сумме свыше 13,4 миллиона рублей, а также существенное нарушение прав и законных интересов организации.

Уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Максимальная санкция вменяемой статьи — до четырех лет лишения свободы.

В ходе расследования причиненный ущерб был возмещен.