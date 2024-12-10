Декретница из Челябинской области потеряла 1,5 млн рублей, зарабатывая на инвестициях

Женщина оформила несколько кредитов и кредитных карт

40-летняя жительница Чебаркуля, находясь в декрете, быстро согласилась на предложение незнакомки заработать на инвестициях. Втайне от мужа она взяла два кредита и оформила две кредитные карты на общую сумму свыше 1,4 миллиона рублей и несколькими переводами внесла деньги якобы на брокерский счет. Вскоре женщина поняла, что стала жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала полицейским, что ничего не понимает в инвестициях, поэтому полностью доверилась «брокеру» и выполняла все его указания. В приложении она видела, что ее прибыль растет, но вывести деньги не могла. Вскоре женщина поняла, что ее обманывают, но продолжила пополнять баланс, опасаясь, что ее личный кабинет заблокируют и она потеряет доступ к счету.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Подозреваемых разыскивают.

Полицейские призывают южноуральцев быть бдительными и не верить незнакомцам, обещающим быстрый заработок. В случае сомнений можно позвонить по короткому номеру *1593 Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области и проконсультироваться.