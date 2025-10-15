В Челябинске полицейские отдела полиции «Центральный» задержали 27‑летнего местного жителя, устроившего ночной дебош в многоквартирном доме на проспекте Ленина. Инцидент, попавший на видео и получивший широкий резонанс в соцсетях, произошел в ночь на 15 октября.
Как сообщают очевидцы, мужчина в состоянии алкогольного опьянения с ножом в руках ходил по двору и подъездам дома № 28а, стучался в квартиры, громко ругался и угрожал жильцам. Несмотря на выезд наряда Росгвардии, он продолжил свои противоправные действия. Утром жильцы обнаружили, что подъездная дверь была исколота ножом.Соседи отмечают, что инциденты с участием этого мужчины стали регулярными после его вселения в дом несколько недель назад.
Полиция оперативно установила и задержала подозреваемого. В отношении молодого человека составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).