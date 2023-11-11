Дебошир разнес стеллажи с алкоголем в алкомаркете в Челябинске

Сотрудники магазина подсчитывают убытки

В Металлургическом районе Челябинска мужчина зашел в один из алкомаркетов и устроил там погром. Продавцу удалось скрутить дебошира и вызвать охрану. Мужчина задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел вечером 9 ноября в магазине, расположенном на улице 60-летия Октября. Местный житель вошел в торговый зал и начал сбрасывать на пол бутылки с алкоголем со стеллажей. Затем неадекват добрался до коробок: вытащив несколько бутылок, он бросил их на пол. В этот момент к мужчине подбежал сотрудник магазина и скрутил его. Также продавцу удалось вызвать охрану.

Первыми на место прибыли сотрудники ЧОПа, следом за ними приехали полицейские. Последние доставили дебошира в участок для дальнейших разбирательств.

Сотрудники магазина теперь подсчитывают убытки.