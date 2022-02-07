«Даже мысли об обмане не возникло»: родственницу известных челябинских хоккеистов обвинили в мошенничестве с квартирами

Потерпевшей стороной по делу проходит семья пластических хирургов

В Тракторозаводском районном суде Челябинска рассматривают дело о мошенничестве с квартирами. На скамье подсудимых — индивидуальный предприниматель, риелтор и внучка знаменитого игрока и тренера ХК «Трактор» Николая Беца Екатерина. Женщину судят по трем эпизодам мошенничества — получение двух авансов от клиентов и почти 2 миллионов рублей от проданной квартиры в Миассе. Это жилье принадлежало семье пластических хирургов — генеральному директору центра пластической и эстетической хирургии «Пластэс» Сергею Васильеву, его сыновьям-врачам Юрию, Игорю и Вячеславу, а также супруге Ларисе. Мы поговорили с потерпевшими и адвокатами подсудимой, чтобы разобраться в этом резонансном деле.

История началась осенью прошлого года, когда семья Васильевых решила продать квартиру в Миассе. На тот момент в ней жили арендаторы.

«Я Екатерину Бец знала, мы общались, для меня она была и даже остается милой и приветливой женщиной. Ее как риелтора посоветовали знакомые, они продавали квартиру, все было хорошо. У семьи моего мужа продаваемая квартира была в собственности по долям — всего пять долей. Перепиской с Екатериной и решением всех вопросов о продаже занялась моя свекровь — Лариса Семеновна. Интеллигентная женщина, музыкальный педагог. У нее даже мысли об обмане не возникло, как, впрочем, и ни у кого из нас», — рассказала Первому областному информагентству Евгения Васильева (супруга Игоря Васильева).

Екатерина Бец, по словам пострадавших, сориентировала клиента в стоимости квартиры — получилось около двух миллионов рублей. Затем женщина убедила Ларису Семеновну подписать доверенность, согласно которой квартиру может продать сама Бец. Лариса Васильева тогда думала, что доверенность не предполагает личную продажу квартиры риелтором без участия одного из собственников. И тем более эта доверенность не должна была предполагать получение риелтором денег.

«Требовалась подпись всех собственников. Мой зять Сергей Александрович, мой муж и его братья постоянно заняты на операциях. Они даже не вникали в детали сделки, просто недопоняли этих тонкостей, просто пришли к нотариусу в назначенное время и подписали доверенность», — продолжила женщина.

Тем не менее, Лариса Васильева, по словам Евгении, все равно настаивала на личном присутствии на сделке. Примерно через месяц после начала работы Бец рассказала клиентам о том, что найдены покупатели, которые оформляют ипотеку и готовы приобрести квартиру.

«Свекровь радовалась, что удалось так быстро найти покупателей, и ждала сделку. Но в какой-то момент Екатерина сказала, что оформить сделку пока не получится, потому что у покупателя умерла мама. Екатерина тогда скинула свекрови переписку с этой якобы потенциальной хозяйкой квартиры, которая сообщила о похоронах, однако потом выяснилось, что это была липовая переписка. Свекровь поняла ситуацию, ждала какое-то время, но Бец сообщила, что покупатели передумали окончательно», — вспоминает женщина.

Все это время за квартирой приглядывала сестра Ларисы — Тамара. Женщина живет в Миассе и регулярно навещала квартиросъемщиков. Арендаторы, в свою очередь, рассказывали, что в квартиру периодически приходили оценщики, банковские работники. В общем, по мнению Евгении, деятельность изображалась бурно.

«В декабре и январе свекровь постоянно переписывалась с Екатериной и просила сообщать, как продвигается продажа. На что Бец каждый раз придумывала отговорки — то она в Сочи, то дети болеют и подобное. В феврале на телефон Ларисы Семеновны поступил звонок — человек спрашивал, когда получит второй комплект ключей от купленной им квартиры. Лариса Васильева сначала и не поняла, что произошло, позвонила мне и рассказала о странном звонке. Я ответила, что это, наверное, какая-то ошибка и тут же связалась с Катей. Я спросила, что за человек нам звонил и почему представился новым собственником. На что Бец начала как-то уклончиво отвечать что-то из серии „как же так“, „да, сделка была, но мы ее отменили“. Тогда я поняла, что нас обманули», — сказала женщина.

Евгения получила выписку из ЕГРН, из которой и стало понятно — квартира была продана 26 декабря 2020 года.

«Я снова звоню Екатерине, требую объяснений, а главное, пытаюсь понять, где наши деньги. Я сказала, что мы подождем денег до утра, а потом будем писать заявлению в полицию. Но Катя сразу попыталась перевести это в гражданско-правовую плоскость и по сей день она утверждает, что потерпевшим надо обращаться в суд и взыскивать потерянное по исполнительному листу. Лариса Семеновна утром поехала в Миасс и написала заявление», — вспоминает Евгения Васильева.

В течение недели Екатерина Бец переводила деньги Ларисе Семеновне и какую-то часть средств отправила Игорю Васильеву, рассказала его супруга. Деньги приходили с разных счетов. Всего Бец вернула потерпевшим 600 тысяч рублей, оставшуюся сумму (более миллиона рублей) — пока нет.

По словам Евгении, отдел по борьбе с экономическими преступлениями не сразу поймал Екатерину Бец, была даже история с погоней за ней. Подсудимая пыталась скрыться от полиции на своем автомобиле.

«В Тракторозаводском районном суде рассматривают три эпизода мошенничества и Екатерину Бец обвиняют как по части 2 статьи 159 УК РФ („Мошенничество“), так и части 4 этой же статьи („Мошенничество в особо крупном размере“). Обвинительное заключение оглашено», — сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Евгения Васильева является адвокатом стороны потерпевших в этом деле и полагает, что у Екатерины Бец, вероятно, не было злого умысла.

«У двоих потерпевших она взяла аванс на покупку квартиры. Но ничего не купила, и деньги, по версии следствия, не вернула. Мне до сих пор непонятны ее мотивы. Может, долги какие-то перекрывала. Я до сих пор думаю, что злого-то умысла не было у нее. Это лишь предположение. Мы до последнего не хотели возбуждения уголовного дела, просто просили вернуть деньги. Свекровь даже с ее отцом-хоккеистом Олегом Бецем разговаривала по телефону, их семья в курсе, уже не удивить», — заключила челябинка.

Один из адвокатов Екатерины Бец в разговоре с корреспондентом Первого областного информагентства от комментариев воздержался.

«Судебный процесс только начался, необходимо исследовать доказательства. Я не могу озвучивать позицию подзащитной без ее согласия», — сообщил адвокат Сергей Чернов.

Сама обвиняемая на телефонный звонок ответила, однако выражать позицию также отказалась.

«У нас есть договоренности с потерпевшими. И мы просили эту тему больше не трогать, не раздувать», — сказала Екатерина Бец.

Еще один адвокат подсудимой ответила на наш звонок так:

«Несмотря на то, что вина моей подзащитной еще не доказана, потерпевшие выбрали тактику, противоречащую законодательству. Они размещают в социальных сетях фото и информацию о семье моей подзащитной без ее согласия. Также они говорят о том, что моя подзащитная занимается мошеннической деятельностью. Это не доказано. Родственники Екатерины Олеговны никакого отношения к уголовному делу не имеют, я не вижу оснований собирать и распространять сведения об этом. Кроме того, Екатерина Олеговна предпринимает все возможные действия для возмещения ущерба. Факт возбуждения трех уголовных дел мы подтверждаем, факт ущерба тоже, но судебный процесс только начался, поэтому заранее говорить о вине нельзя», — рассказала адвокат Татьяна Гриценко.

Сегодня, 7 февраля, к нам в редакцию обратился челябинец Муроджон Баротов. Мужчина рассказал, что в октябре прошлого года он планировал купить квартиру в ипотеку, обратился к Екатерине Бец и, по его словам, лишился 700 тысяч рублей.

«Мне Екатерину как риелтора посоветовал брат двоюродный, два года назад он покупал квартиру в Челябинске. 12 октября прошлого года я по мессенджеру передал Екатерине все документы. Она быстро оформила все. Квартиру выбрали — там супружеская пара была в процессе развода. Екатерина мне сказала деньги перевести на два счета, потому что они собирались каждый покупать отдельное жилье. Я перечислил в общей сложности 700 тысяч рублей. Дальше начались „завтраки“. Екатерина говорила, что ипотеку мне одобрили, но я не понимал, почему до сих по не происходит сделка. Я звонил риелтору со стороны хозяев — мне ответили, что это мы тянем, а Екатерина сообщала, что дело в хозяевах. Я запутался уже. В декабре я приехал в выбранную квартиру, чтобы лично встретиться с хозяевами, а они спросили, кто я такой. И сказали, что квартиру у них покупает какая-то девушка», — рассказал мужчина.

Муроджон после визита в квартиру позвонил Екатерине, попросил расторгнуть договор и вернуть деньги. Спустя две недели средства на счет так и не пришли. Тогда мужчина отправился в отдел полиции «Центральный» и написал заявление. Информацию о регистрации заявления мы опубликуем позже.Также мужчина обратился в региональную прокуратуру. После этого, по словам челябинца, Екатерина Бец вернула ему 50 тысяч рублей. Потерпевший надеется на скорое возбуждение уголовного дела и ждет от риелтора возврата суммы в 640 тысяч рублей.