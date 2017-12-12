/ Известная телеведущая Дана Борисова пыталась покончить с собой

Она разом приняла 10 таблеток сильнодействующих психотропов.

Сегодня, 12 декабря, в Москве едва не совершила суицид известная теледива Дана Борисова. Об этом сообщает «Лайф», уточняя, что ведущая приняла 10 таблеток препарата «Финлепсин», данное лекарство используют при лечении наркотической зависимости, однако из-за него могут появиться суицидальные наклонности.

Бесконтрольное применение «Финлепсина» может привести к резкому снижению настроения, депрессивным состояниям. А депрессия сама по себе способна привести к суицидальным мыслям. У Даны длительная ремиссия, и, возможно, дозу препарата никто не корректировал, так как она проходит лечение в реабилитационных центрах, где врачей почти нет. Дана — девушка с определенным психотипом, которому свойственно театральное поведение. Вполне возможно, что попытка самоубийства была сделана демонстративно, чтобы обратить на себя внимание. — цитирует «Лайф» психиатра-нарколога Алексея Казанцева.

В то же время психолог Даны Борисовой опровергает подобную информацию о своей пациентке, заявляя, что та употребляла антибиотики от кашля, а не антидепрессанты.