В Катав-Ивановском районе сотрудники ГАИ помогли дальнобойщику, которому стало плохо за рулем.
Патрулируя дорогу, ДПСники обратили внимание на фуру на обочине. Подойдя к кабине, они увидели внутри водителя в тяжелом состоянии. Они незамедлительно вызвали скорую, оказали шоферу первую помощь.
Как выяснилось, во время движения у мужчины случился инсульт. Он остановил грузовик. И прилег «переждать» приступ.
Автоинспекторы помогли медикам донести водителя до кареты скорой помощи. Его доставили в больницу Сатки.