Дальнобойщика с инсультом обнаружили на трассе в Челябинской области

Почувствовав приступ, водитель успел отвести фуру на обочину

В Катав-Ивановском районе сотрудники ГАИ помогли дальнобойщику, которому стало плохо за рулем.

Патрулируя дорогу, ДПСники обратили внимание на фуру на обочине. Подойдя к кабине, они увидели внутри водителя в тяжелом состоянии. Они незамедлительно вызвали скорую, оказали шоферу первую помощь.

Как выяснилось, во время движения у мужчины случился инсульт. Он остановил грузовик. И прилег «переждать» приступ.

Автоинспекторы помогли медикам донести водителя до кареты скорой помощи. Его доставили в больницу Сатки.