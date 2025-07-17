Дальнобойщик выжил после укуса осы благодаря челябинским полицейским

У него случился анафилактический шок

Насекомое настигло жителя Башкортостана в пути из Челябинска в Полетаево, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. Вскоре после укуса водитель остановился у придорожного кафе. Ему становилось все хуже, мужчина начал терять сознание. Позднее выяснилось, что это крайняя степень аллергической реакции — анафилактический шок.

Водителя спасли сотрудники ДПС Сергей Руснак и Василий Гаврилов. Они вовремя оказались рядом. Сначала вызвали скорую. Но состояние было настолько критичным, что счет шел на секунды. Полицейские быстро сориентировались в ситуации и умчали дальнобойщика в поликлинику Полетаево. Там его передали в заботливые руки медработников, которые оказали мужчине помощь.

Дальнобойщик жив. Его семья искренне благодарит спасителей.