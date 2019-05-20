/ Дачница получила ожоги, выбираясь из горящего дома в Челябинской области

Кирпичное строение оказалось полностью уничтожено.

Пожар в садовом товариществе Челябинской области тушили в конце минувшей недели. Пламя в считанные секунды охватило кирпичный дачный дом недалеко от Миасса. Внутри находилась хозяйка строения, 78-летняя женщина. Ей удалось выбраться через окно, а там женщину подхватили пожарные и передали сотрудникам скорой помощи.

В результате возгорания садовый дом был уничтожен. По предварительным данным, причина происшествия связана с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. — рассказали сайту «Первый областной» в федеральном государственном казенном учреждении «5 отряд федеральной противопожарной службы по Челябинской области».

Хозяйке сгоревшего дома потребовалась госпитализация. Несмотря на своевременную эвакуацию, женщина получила ожоги 2−3 степени.