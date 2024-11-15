ЧП на воде: рыбак пропал без вести на Верхнеуральском водохранилище

Спасатели обнаружили пустую лодку со спасательным жилетом

В Агаповском районе Челябинской области произошел инцидент. 14 ноября очевидец заметил пустую лодку, которая плавала по акватории водоема.

Очевидец сразу же сообщил о случившемся по номеру 112. По прибытии спасателей Магнитогорского отряда областной ПСС удалось взять лодку на буксир и доставить ее к берегу.

В лодке, кроме рыболовных снастей, обнаружен только спасательный жилет. Судьба 37-летнего рыбака остается неизвестной. Полиция и спасательные службы начали активные поиски пропавшего.

До наступления темноты спасатели, ориентируясь на воспоминания очевидца, произвели обследование района обнаружения лодки как с воды, так и на суше. С помощью специального оборудования, включая «кошки», они обследовали указанный квадрат и 2 километра береговой линии. Однако поиск результата не дал.

Спасатели отметили, что на урезе воды есть небольшие затяжки льда, но в целом водохранилище остается с открытой водой. Учитывая площадь второго по величине искусственного водоема Южного Урала, которая превышает 75 квадратных километров, а также погодные условия и отсутствие свидетелей самого происшествия, установить время, место и обстоятельства происшествия можно только приблизительно.

Поиск пропавшего рыбака продолжается. Полиция призывает граждан быть внимательными и осторожными, особенно на водных объектах.