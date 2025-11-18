Члена Адвокатской палаты Челябинской области поймали на передаче взятки

Его взяли с поличным, когда он нес 2 миллиона от своего подзащитного правоохранителям

В Челябинской области пресечена противоправная деятельность при оказании адвокатских услуг. Член Адвокатской палаты региона обвиняется в посредничестве во взяточничестве, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По данным следствия, в период с 18 июня по 24 сентября текущего года адвокат, действуя умышленно, из корыстных побуждений, незаконно используя свой правовой статус, предложил доверителю, ранее осужденному за преступление, передать через него 2 миллиона рублей за смягчение приговора. Подзащитный согласился.

Когда наказание действительно смягчили, адвокат получил от жены осужденного 2 миллиона рублей. В этот момент его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

Следственный комитет возбудил в отношении адвоката уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). В настоящее время проводятся обыски, решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения. Проводятся следственно- оперативные действия по установлению иных участников противоправной деятельности.