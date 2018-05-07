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/ 28-летнюю девушку из Читинского района ищут на Южном Урале

28-летнюю девушку из Читинского района ищут на Южном Урале

Пропавшая не возвращается домой больше двух лет.
сегодня в 17:47
  |  Происшествия

28-летняя Анна Пронина пропала в Забайкальском крае еще 20 января 2016 года. Девушка ушла из дома в селе Подволок на улице Молодежная, 4 и так и не вернулась обратно. Сотрудники полиции Челябинской области оказывают содействие коллегам из ОМВД России по Читинскому району в розыске пропавшей.

Приметы разыскиваемой: на вид 25−30 лет, рост около 160−174 см, худощавого телосложения, волосы прямые светло-русые, глаза серо-зеленые. На запястье левой руки след от сведённой татуировки. — уточнили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сообщить информацию о возможном местонахождении женщины просят по телефонам ОМВД России по Читинскому району: 8−924−503−2771, 8−924−378−9176.

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