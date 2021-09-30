Число угонов автомобилей в России за 9 месяцев 2021 года сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

В топ-10 марок, наиболее привлекательных для угонщиков, в 2021 году лидируют Hyundai, Kia и Toyota

По данным аналитиков Страхового Дома ВСК, за 9 месяцев 2021 года число угонов автомобилей сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом злоумышленники стали проявлять больше интереса к автомобилям отечественных марок.

В топ-10 марок, наиболее привлекательных для угонщиков, в 2021 году лидируют Hyundai, Kia и Toyota. Антирейтинг возглавила марка Hyundai, которая в 2020 году находилась на 3-м месте. За 9 месяцев 2021 года автомобилей этой марки было угнано почти на 35% больше, чем в прошлом году. Интерес угонщиков к моделям Kia в 2021 году заметно снизился. Если год назад эта марка возглавляла топ-10, то сейчас она опустилась на 2-е место. За 9 месяцев этого года было угнано на 43% меньше автомобилей Kia, чем в 2021 году. Отрицательная динамика наблюдается и у моделей Toyota. В 2021 году пострадало на 44% меньше владельцев автомобилей этой марки, чем в 2020-м. В результате Toyota заняла 3-е место в антирейтинге этого года. На 4-м и 5-м месте остались автомобили Lexus и ВАЗ/Lada соответственно. При этом количество случаев угона Lexus на 7% сократилось, а ВАЗ/Lada — увеличилось на 13%. Отечественные автомобили стали чаще привлекать внимание автоугонщиков. По данным за 9 месяцев 2021 года, в топ-10 попали автомобили марок, которые не вошли в антирейтинг прошлого года. Модели ГАЗ оказались на 8-м месте, МАЗ — заняли 10-е место. Среди зарубежных марок в десятку самых угоняемых автомобилей в этот раз попала марка Mitsubishi, которая сразу «вырвалась» на 6-е место. Марки Mercedes-Benz, Mazda и Ford, занимавшие 8-е, 9-е и 10-е место соответственно в прошлом году, по итогам 9 месяцев 2021 года покинули топ-10.

«Основной причиной смены предпочтений среди угонщиков стал повышенный спрос потребителей на автомобили с пробегом. Также на выбор злоумышленников оказывает влияние цена на запчасти на вторичном рынке — чем дороже стоимость запасных частей, тем выгоднее угон этого автомобиля. В целом же сокращение числа угонов в России связано с ковидными ограничениями: так как границы с большинством стран закрыты, это усложняет сбыт угнанных транспортных средств для злоумышленников», — отметил Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками Страхового Дома ВСК.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в топ-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале FitchRatings. Сайт — www.vsk.ru.