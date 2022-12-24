Число погибших при пожаре в частном доме престарелых в Кемерово возросло до 22

Арендатор дома задержан

В Кемерово количество погибших на пожаре в частном доме престарелых возросло до 22 человек. Хозяин заведения задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Кемеровской области.

По предварительным данным, 31-летний местный житель арендовал частный дом для временного проживания людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Двухэтажный деревянный дом обогревался при помощи угольного котла. Накануне постояльцы сообщили мужчине, что котел неисправен, однако никаких действий он не предпринял.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ. Согласно действующему законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области также возбудило уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании небезопасных услуг.

Напомним, ЧП произошло поздно вечером в двухэтажном деревянном доме. В момент пожара там находились 26 человек. Изначально сообщалось о 20 погибших и двух пострадавших.