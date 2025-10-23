Число погибших на предприятии в Копейске увеличилось до 12

Продолжается поиск еще 10 сотрудников завода

По официальным данным на вечер 23 октября число погибших при инциденте в Копейске увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Пока не установлено местонахождение еще 10 сотрудников пострадавшего предприятия. На месте происшествия продолжается поиск, работают сотрудники МЧС.

Напомним, взрыв на заводе в Копейске произошел вечером 22 октября. Вскоре следствие обнародовало причину ЧП. Ей стало нарушение техники безопасности в технологическом процессе.

Помимо найденных погибших 19 человек пострадали, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ за нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть двух или более лиц.

В городе ввели режим муниципальной чрезвычайной ситуации.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер опроверг слухи об атаках беспилотников и подтвердил, что угрозы для жителей нет.

Пожар на предприятии ликвидирован, пострадавшие находятся в больницах, некоторых перевезли в специализированные ожоговые отделения для лечения.