Чиновница из Россельхознадзора получила 7,5 года колонии за «сертификаты» на 2,8 млн

В обмен она получила деньги, телефон и ноутбук

В Челябинске суд вынес приговор сотруднице Россельхознадзора за взятки. Она выдавала документы без проверки продукции и получала за это технику и деньги, сообщает пресс-служба регионального Cледкома.



Женщина благодаря своей высокой должности почти полтора года незаконно, без фактических проверок, оформляла и ускоряла выдачу фитосанитарных сертификатов, необходимых для ввоза в Россию овощей и фруктов.



Взамен она получила телефон стоимостью 109 тысяч рублей, а также ноутбук и аксессуары к нему еще за 93 тысячи. Осенью 2023 года аппетиты чиновницы выросли: от двух предпринимателей она получила по миллиону рублей. Всего сумма взяток оценивается в 2,5 миллиона рублей.



Преступление выявлено УФСБ России по Челябинской области. Суд назначил обвиняемой семь с половиной лет лишения свободы со штрафом свыше 8 миллионов рублей. Также ей нельзя будет занимать высокие должности семь лет. Полученные вещи и деньги конфискованы в доход государства.

