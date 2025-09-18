Чиновница из Коркино подделала документы ради выполнения контракта по жилью для сирот

Ее будут судить за злоупотребление полномочиями на 2 миллиона рублей

В Коркино начальницу управления муниципального имущества и земельных отношений будут судить за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая в период с июня по ноябрь 2022 года, опасаясь невыполнения поставленной задачи о заключении муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, и для детей-сирот, полагая, что застройщик как единственный поставщик откажется от заключения контракта, дала подчиненной указание и подделала документы для проведения аукциона, указав заведомо завышенную стоимость квадратного метра жилого помещения в качестве начальной максимальной цены контракта.

После этого от имени муниципального образования заключила 20 контрактов с застройщиком — компанией «Монолит-МАГ». Ущерб бюджету оценивается в сумму свыше 2 миллионов рублей.

Материалы дела направлены в Коркинский городской суд для рассмотрения по существу. Прокуратура также подготовила иск о взыскании указанной суммы с обвиняемой.