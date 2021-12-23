Прокуратура Верхнеуральского района Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении начальника управления имуществом и земельными отношениями администрации Верхнеуральского муниципального района. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«По версии следствия, с 2013 по 2016 год обвиняемая в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобрела в городе Верхнеуральске в муниципальную собственность 23 квартиры, не отвечающие предъявляемым строительно-техническим и противопожарным нормам», — сообщают в пресс-службе ведомства.
Все эти помещения, как видно по фото, фактически непригодны для проживания: в них очень холодно, а стены и окна от сырости покрыты плесенью.
В прокуратуре отмечают, что виновная нанесла ущерб не только детям-сиротам, но еще и бюджету города. Муниципальное образование потеряло свыше 27,8 млн рублей.