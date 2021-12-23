Чиновница из Челябинской области пойдет под суд за покупку холодных квартир для сирот

Около 30 млн бюджетных рублей она потратила на квадратные метры, непригодные для проживания

Прокуратура Верхнеуральского района Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении начальника управления имуществом и земельными отношениями администрации Верхнеуральского муниципального района. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«По версии следствия, с 2013 по 2016 год обвиняемая в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобрела в городе Верхнеуральске в муниципальную собственность 23 квартиры, не отвечающие предъявляемым строительно-техническим и противопожарным нормам», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Все эти помещения, как видно по фото, фактически непригодны для проживания: в них очень холодно, а стены и окна от сырости покрыты плесенью.

В прокуратуре отмечают, что виновная нанесла ущерб не только детям-сиротам, но еще и бюджету города. Муниципальное образование потеряло свыше 27,8 млн рублей.