Чиновница челябинской мэрии задержана за получение взятки

Ее подозревают в том, что она помогала бизнесмену в размещении киоска

В Челябинске задержана заместитель директора муниципального казенного учреждения «Городская среда», подозреваемая в получении взятки в значительном размере, сообщает СУ СКР по региону.

Женщину подозревают в том, что с января по март 2022 года она через посредника получила взятку от индивидуального предпринимателя за совершение в его пользу незаконных действий.

По версии следствия, обеспечила ускоренный, беспрепятственный и гарантированный прием документов на аукцион для размещения киосков и победу в нем.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу. Оно возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий).

«В настоящее время следователями СК России проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемой, женщине планируется предъявить обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в ведомстве.

Также устанавливаются возможные аналогичные эпизоды в биографии подозреваемой.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что бывший директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев был осужден за 44 эпизода взяточничества.