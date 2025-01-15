Чиновница челябинской мэрии арестована на два месяца

Ее обвиняют в получении взятки

В Челябинске на два месяца арестовали заместителя директора МКУ «Городская среда». Как рассказали в прокуратуре Челябинской области, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 марта.

О заключении под стражу ходатайствовал следователь СУ СКР, прокуратура это поддержала.

Напомним, женщину обвиняют в получении взятки. По версии следствия, с января по март 2022 года чиновница получила от предпринимателя деньги за беспрепятственное проведение аукциона и размещение киоска в Челябинске.