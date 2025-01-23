Чиновнику Фонда содействия инновациям ужесточили приговор за откаты от челябинских бизнесменов

По данным УФСБ по Челябинской области, он получил от компании не менее 2,6 миллиона рублей

Челябинский областной суд ужесточил наказание заместителю генерального директора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Москва), осужденному за получение взятки в особо крупном размере от челябинской компании, сообщает пресс-центр регионального УФСБ.

Напомним, дело было возбуждено на основании оперативных данных ведомства.

«Установлено, что в период с декабря 2020 года по март 2021-го должностное лицо Фонда содействия инновациям, действуя из корыстной заинтересованности, получило от представителей компании Челябинска 2,6 миллиона рублей — за содействие в прохождении конкурсных процедур и заключение контракта с Фондом на получение гранта по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере малого предпринимательства», — рассказали в УФСБ.

Ранее Калининский районный суд приговорил чиновника к 10-кратному штрафу (24 миллиона рублей), однако апелляционная инстанция ужесточила наказание, приговорив мужчину к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 13 миллионов рублей.

Приговор в законную силу не вступил.