Челябинский областной суд ужесточил наказание заместителю генерального директора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Москва), осужденному за получение взятки в особо крупном размере от челябинской компании, сообщает пресс-центр регионального УФСБ.
Напомним, дело было возбуждено на основании оперативных данных ведомства.
«Установлено, что в период с декабря 2020 года по март 2021-го должностное лицо Фонда содействия инновациям, действуя из корыстной заинтересованности, получило от представителей компании Челябинска 2,6 миллиона рублей — за содействие в прохождении конкурсных процедур и заключение контракта с Фондом на получение гранта по выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере малого предпринимательства», — рассказали в УФСБ.
Ранее Калининский районный суд приговорил чиновника к 10-кратному штрафу (24 миллиона рублей), однако апелляционная инстанция ужесточила наказание, приговорив мужчину к 8 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 13 миллионов рублей.
Приговор в законную силу не вступил.