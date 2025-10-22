Чиновников и сотрудников колонии в Копейске поймали на махинациях с госконтрактами

Возбуждены уголовные дела о превышении полномочий и мошенничестве

Во втором отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Челябинской области возбуждены уголовные дела по фактам превышения должностных полномочий должностными лицами из управления благоустройства Копейска. Нарушения допущены при заключении муниципального контракта и хищении денежных средств сотрудниками колонии № 8 и руководством коммерческих организаций при заключении контракта, сообщает пресс-служба ведомства.

Один из контрактов стоимостью 51 миллион рублей касался благоустройства аллеи по проспекту Славы: в период с июня 2023 года по декабрь 2024 года чиновники отдали его ИК-8 без торгов, как единственному поставщику, зная, что у колонии нет на исполнение контракта ни сил, ни средств, ни техники.

Второй контракт касается поставки товаров для госнужд на 49 миллионов.

«В период с декабря 2023 года по декабрь 2024-го лица из числа руководства двух фирм, действуя совместно и согласованно с сотрудниками колонии, при заключении госконтрактов на поставку товаров путем обмана и злоупотребления доверием завысили стоимость реализуемого имущества на сумму свыше 22,5 миллиона, в том числе путем предоставления коммерческих предложений, содержащих недостоверные сведения о цене строительных материалов», — говорится в сообщении.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области и управления собственной безопасности ГУФСИН по региону, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовным делам, возбужденным по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время проведены обыски, выполняется комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, и всех обстоятельств произошедшего.