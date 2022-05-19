Чиновник в Челябинской области получил 8 тонн ячменя в качестве взятки

Виновного лишили права занимать должности на госслужбе

Чесменский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику управления сельского хозяйства. Он признан виновным в получении взятки, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что чиновник в период с апреля по июль 2018 года выявил факт использования земель без заключения договора аренды и не сообщил об этом руководству. От пользователя земли он получил 8 тонн ячменя стоимостью 64 тысячи рублей в качестве взятки.

«С учетом признания вины подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года»,— рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Чиновник не сможет занимать должности на госслужбе в течение трех лет.