Четырехлетняя девочка пострадала при столкновении двух автомобилей в Челябинске

Медики осмотрели ребенка и рекомендовали амбулаторное лечение

В Челябинске водитель отечественного автомобиля въехал в иномарку. В результате пострадала четырехлетняя девочка, сообщили 14 июня в пресс-службе городской ГИБДД.

Авария произошла на улице Жукова в районе дома № 27. 45-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2112, выезжая со второстепенной дороги, не уступил и столкнулся с автомобилем «Мерседес-Бенц», который двигался по главной дороге.

«В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир четырехлетняя девочка получила телесные повреждения, ей рекомендовано амбулаторное лечение», — уточнили в ведомстве.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Троицком районе 32-летний водитель, находясь за рулем без прав и в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и вылетел в кювет, в результате машина перевернулась. Мужчину госпитализировали, однако помочь ему медики не смогли: вскоре он скончался.