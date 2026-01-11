Четырехлетняя девочка погибла в ДТП в Чебаркульском округе

Малышка находилась в детском кресле

В минувшую субботу, 10 января, на территории Чебаркульского округа произошла авария, в которой погиб ребенок, сообщили в областной Госавтоинспекции.

На 37 километре трассы Бишкиль — Варламово 45-летняя водитель Renault Sandero на изгибе дороги не справилась с управлением и съехала в кювет. Машина врезалась в дерево и перевернулась.

В результате смертельные травмы получила четырехлетняя девочка, находившаяся в детском удерживающем кресле. Водитель и 51-летний пассажир госпитализированы.

Инспекторы призывают автомобилистов быть предельно внимательными и строго соблюдать Правила дорожного движения. За 10 дней января из-за грубых нарушений ПДД в авариях погибли четверо детей-пассажиров.

«Эта статистика наглядно демонстрирует, что несоблюдение элементарных норм безопасности является главной причиной трагедий на наших дорогах»,— подчеркнули в ведомстве.