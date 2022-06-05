Четырехлетний мальчик пострадал в ДТП с опрокидыванием квадроцикла в Челябинской области

Его госпитализировали в больницу Челябинска

В Юрюзани Челябинской области мужчина решил покатать свою семью на самодельном квадроцикле, но не справился с управлением, и транспорт перевернулся. В результате пострадал четырехлетний мальчик, его госпитализировали. В отношении главы семейства составлено пять протоколов, сообщили 5 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел 4 июня около 17:30. Местный житель отправился кататься на квадроцикле вместе со своей супругой, 13-летней дочерью и четырехлетним сыном, при этом мужчина не имел специальных прав. Поднимаясь в гору по грунтовой дороге, водитель, по предварительным данным, не справился с управлением, в результате квадроцикл опрокинулся.

Из всей семьи пострадал только четырехлетний мальчик. Его на попутном автомобиле вместе с матерью увезли в больницу Усть-Катава, а затем госпитализировали в одно из медучреждений Челябинска.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД, выяснили, что семья каталась на квадроцикле без специальной экипировки. В отношении мужчины составили сразу пять протоколов: по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке»), статьи 12.6 («Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов»), части 2 статьи 12.37 («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»), части 1 статьи 12.7 («Управление транспортным средством, не имея права управления») и части 3 статьи 12.27 («Невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП»).