Четырехлетний мальчик погиб после падения из окна в Магнитогорске

Ребенок остался без внимания взрослых

Из окна многоквартирного дома на проспекте Пушкина в Магнитогорске выпал четырехлетний мальчик. Ребенок умер в больнице от полученных травм. Об этом сегодня, 15 июня, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области.

Трагедия случилась накануне, 14 июня. Мальчик, оставшись без внимания взрослых, по предварительным данным, оперся на москитную сетку и выпал вместе с ней из окна.

«Ребенок был обнаружен под окнами дома с травмами, характерными для падения с высоты. Он был доставлен в медучреждение, однако спасти его не удалось. По факту происшествия проводится проверка», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

Как ранее писал наш сайт, 13 июня из окна второго этажа многоквартирного дома в Магнитогорске выпал четырехлетний мальчик. Ребенка госпитализировали.

Из окна многоквартирного дома в Челябинске выпал восьмилетний мальчик. Дошкольник надавил на москитную сетку и вывалился вниз вместе с ней. Ребенка с травмами доставили в больницу.

Мальчик полутора лет выпал из окна второго этажа дома по улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска. Ребенка госпитализировали.

10 мая в Ленинском районе Челябинска из окна седьмого этажа выпал восьмилетний мальчик. Он был доставлен в Челябинскую областную детскую клиническую больницу.