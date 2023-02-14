Четырех мужчин осудили за вырубку сосен на 940 тыс. рублей в Челябинской области

Жителям Башкортостана дали условные сроки

В Чебаркульском городском суде вынесли приговор четверым жителям Башкортостана, обвиняемым в незаконной рубке сосен. Ущерб Главному управлению лесами Челябинской области составил 940 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде установили, что уроженцы Республики Башкортостан, являясь работниками ООО «Ресурс», в период с августа по октябрь 2022 года срубили 40 сосен для продажи около поселка Кумысного. При этом сотрудники организации знали об объемах разрешенных лесозаготовок.

«Мужчины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ („Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц, в особо крупном размере“). Приговором суда виновным назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год каждому»,— рассказали в ведомстве.

Также с осужденных взыскали сумму причиненного ущерба.

Ранее в Чебаркуле осудили директора подрядной организации, который поручил вырубить сосны на территории Травниковского участкового лесничества. Ущерб составил почти девять миллионов рублей.