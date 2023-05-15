Четверых челябинцев задержали полицейские после сообщений о похищении подростка

Все обстоятельства выясняются

Челябинские полицейские задержали четырех человек после якобы похищения 15-летнего подростка. С ними работают правоохранители, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Челябинские полицейские завершили оперативные мероприятия по проверке поступившего сообщения о совершенном противоправном деянии в отношении подростка. Установлены четыре участника инцидента. Все они доставлены в отдел полиции „Курчатовский“ для дальнейшего разбирательства. Сотрудники полиции продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего»,— прокомментировали в ведомстве.

Напомним, вечером 14 мая в социальных сетях появилась информация о том, что неизвестные задержали подростка, отвезли его в лес на улице Александра Шмакова и требуют с его родителей выкуп в размере 85 тысяч рублей. К поискам парня подключились неравнодушные жители Паркового микрорайона, а также сотрудники полиции и волонтеры. Ближе к 9 часам вечера стало известно, что подросток найден. Все обстоятельства произошедшего выясняются.