/ Три автомобиля и маршрутка разбились на Краснопольском проспекте

Выезжающая с второстепенной дороги иномарка спровоцировала массовую аварию в «Парковом».

Сегодня, 15 декабря, на северо-западе Челябинска произошла массовая авария с участием четырех автомобилей — легковушки, двух внедорожников и маршрутного микроавтобуса. 31-летний водитель «Тигуана» затеял эту аварию, не пропустив на оживленном перекрестке отечественный ВАЗ. В результате аварии серьезно пострадали все автомобили-участники ДТП и 2 человека. Людей госпитализировали.



15 декабря около 10:00 возле дома № 15 по Краснопольскому проспекту произошло столкновение четырех автомобилей. Водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» — мужчина 1986 года рождения, выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21150 под управлением мужчины 1991 года рождения. От удара автомобиль ВАЗ-21150 отбросило на полосы встречного движения, по которым двигались автомобиль «Джип Чероки», в котором находился водитель 1989 года рождения, и маршрутное такси ГАЗель под управлением водителя 1978 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.



Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, по ее результатам будет вынесено административное расследование.