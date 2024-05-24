Четыре челябинца организовали канал незаконной миграции

Им назначен штраф полмиллиона рублей

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор четверым организаторам незаконной миграции (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ), сообщает ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские задержали работников фирмы, которая оказывала помощь иностранцам в подготовке документов для пребывания в стране. Сотрудники полиции провели 36 обысков, допросили более 100 человек, уголовное дело составило 26 томов.

«Злоумышленники за денежное вознаграждение оформляли подложные трудовые договоры и осуществляли фиктивную постановку иностранцев на миграционный учет. Также они организовали прием экзаменов на знание истории, основ законодательства РФ и владения русским языком», — отметили в ведомстве.

Виновными в организации незаконной миграции признаны четверо: две женщины и двое мужчин в возрасте от 41 до 53 лет. Они получили наказания в виде различных сроков лишения свободы условно и выплаты штрафов на общую сумму полмиллиона рублей.