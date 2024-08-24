Четыре челябинки фиктивно прописали у себя 17 мигрантов

Возбуждены уголовные дела

В Челябинске полицейские выявили четыре квартиры, хозяйки которых за деньги прописали у себя 17 уроженцев ближнего зарубежья, но жилье им не предоставили. В отношении женщин возбудили уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Резиновые» квартиры правоохранители обнаружили в Ленинском, Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах. Все иностранцы с учета сняты. В отношении собственниц квартир возбуждены уголовные дела о фиктивной постановке на учет иностранцев (статья 322.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.