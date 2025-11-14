Четыре человека задержаны за коррупционные преступления в ГУФСИН России по Челябинской области

Среди них три руководителя ведомства и предприниматель

В Челябинске 14 ноября задержаны три руководителя регионального ГУФСИН России и предприниматель. Их подозревают в совершении коррупционного преступления, сообщает источник «Первого областного».

Среди задержанных первый заместитель начальника управления полковник внутренней службы Бульчук, начальник ОСБ ГУФСИН по региону полковник внутренней службы Мохов, главный бухгалтер ведомства Уфимцева и представитель коммерческой организации, подозреваемый в даче взяток указанным должностным лицам.

«Фигурантами в том числе использовались производственные мощности и осужденные пенитенциарных учреждений для личного обогащения», — отмечает источник.

Преступление выявлено УФСБ России по Челябинской области совместно с сотрудниками ГУСБ ФСИН России.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки», «Превышение должностных полномочий» и «Дача взятки». Сейчас проводятся следственно-оперативные действия по местам службы и жительства фигурантов.

Мера пресечения подозреваемым пока не выбрана.