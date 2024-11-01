Четыре человека разбились в ночном ДТП с бензовозом в Челябинске

Двое из пострадавших погибли на месте

Бензовоз не уступил дорогу легковушке. В Ленинском районе Челябинска устанавливаются обстоятельства ночной аварии, в которой погибли два человека, сообщает городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло на пересечении улиц Машиностроителей и Нахимова около 23:25 в четверг, 31 октября. По предварительным данным, 42-летний водитель грузового «Мерседеса» при повороте налево не предоставил преимущество в движении «Ладе-Приоре», которая ехала прямо на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП 24-летний водитель легковушки и его 25-летняя пассажирка скончались на месте до приезда скорой помощи, еще два пассажира «Лады», 29-летний и 24-летний молодые люди, госпитализированы с различными травмами.

По факту происшествия организована проверка.