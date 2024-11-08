Четыре человека разбились в лобовом ДТП на встречке в Еткульском районе

Авария произошла на изгибе дороги, когда один из водителей не справился с управлением

В Еткульском районе устанавливаются обстоятельства ДТП со смертельным исходом, погибли два человека, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

Авария произошла в пятницу, 8 ноября, днем на 22-м километре автодороги Челябинск — Троицк — Коелга.

По предварительным данным, 60-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Калина», на изгибе дороги вправо, выехал на полосу встречного движения в месте, где такой выезд запрещен, и совершил столкновение с двигавшейся навстречу «Газелью» под управлением 63-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» и его 22-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель автомобиля «Газель» вместе со своим 44-летним пассажиром госпитализированы.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, сегодня в Усть-Катавском городском округе произошла массовая авария с участием трех фур и легковушки. Два человека погибли.