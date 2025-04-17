Четыре человека пострадали в массовой аварии в Челябинске утром 17 апреля

На Троицком тракте столкнулись четыре автомобиля

В Челябинске устанавливаются обстоятельства массового ДТП на Троицком тракте, сегодня, 17 апреля, утром здесь столкнулись четыре автомобиля, сообщает Госавтоинспекция города.

По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилем Solaris, за рулем которого была 52‑летняя женщина, ГАЗ под управлением 38‑летнего мужчины, «Ладой-Гранта», которой управлял 64‑летний местный житель, и SsangYong под управлением 42‑летнего водителя.

«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля Solaris, а также водитель и пассажир ГАЗа», — рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция города Челябинска призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, не отвлекаться на гаджеты, использовать ремни безопасности и учитывать погодные условия.