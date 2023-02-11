Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Челябинской области

Одному из пострадавших потребовалась помощь спасателей

Сегодня утром, 11 февраля, в Миассе Челябинской области в результате столкновения двух автомобилей на скользкой дороге пострадали четыре человека. Одного из водителей пришлось деблокировать спасателям, сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Столкновение автомобилей «ВАЗ-2107» и «Лада Калина» произошло на участке Объездной дороги между поселком Строителей и Машгородком. В результате пострадали четыре человека, причем один из водителей оказался зажат в машине.

«Спасатели Миасского отряда областной ПСС совместно с сотрудниками пожарной части произвели демонтаж крыши кузова, после чего смогли получить доступ к пострадавшему и аккуратно освободить зажатую нижнюю часть тела пожилого водителя»,— рассказали в ведомстве.

Всех пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.