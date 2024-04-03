Четыре человека погибли в ночных пожарах в Челябинской области

Причиной одной из трагедий стала неосторожность при курении

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В Челябинской области за одну ночь произошли сразу две трагедии. На пожарах в жилых домах погибли четыре человека, сообщили утром 3 апреля в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В частном жилом доме в поселке Тургояк в Миассе пожар произошел, по предварительным данным, из-за короткого замыкания электропроводки. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Жертвами ЧП стали двое взрослых жильцов.

Еще один пожар произошел в частном доме в селе Большой Куяш Кунашакского района. По предварительным данным, огонь объял строение из-за оставленной жильцом непотушенной сигареты. Пожарные при тушении обнаружили тела двух человек.

В ведомстве отметили, что в обоих домах не было пожарных извещателей, которые могли бы разбудить жильцов еще на ранней стадии пожара.

В ГУ МЧС России по региону также напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Южноуральцам настоятельно рекомендуют вовремя проверять состояние электропроводки, а также не оставлять непотушенные сигареты.