Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Челябинской области

В том числе несовершеннолетняя

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Сегодня, 14 июля, днем на территории Каслинского района произошло ДТП, в котором четыре человека погибли и трое пострадали. В их числе — подростки, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 11:20 на 37 километре автодороги Тюбук — Усть-Багаряк. 24-летний водитель «Лады» при съезде с главной дороги на второстепенную не уступил и врезался в автомобиль «Шевроле Нива».

В результате водитель «Лады», 21-летний и 25-летний пассажиры скончались на месте ДТП. 17-летняя пассажирка отечественного авто скончалась в больнице. В автомобиле «Шевроле» травмы получили 52-летний водитель, 38-летняя и 12-летняя пассажирки.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее смертельная авария произошла в Челябинске на Свердловском проспекте.